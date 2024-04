Schlichtung bringt Tariflösung für Luftsicherheitskräfte

Frankfurt am Main: Im Flugverkehr steht ein weiterer Tarifkonflikt vor der Beilegung. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben einen Schlichterspruch für die rund 25.000 Luftsicherheitskräfte angenommen. Vorgesehen sind demnach Gehaltserhöhungen in drei Stufen zwischen 13,1 und 15,1 Prozent in einem Zeitraum von 15 Monaten. Das besonders strittige Thema der Mehrarbeitszuschläge wurde vertagt. Noch steht die Einigung unter dem Vorbehalt, dass die zuständigen Gremien dem Schlichterspruch zustimmen. Vor Ostern hatten Lufthansa und Verdi den Tarifkonflikt beim Bodenpersonal beigelegt. Derzeit laufen noch die Verhandlungen mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO für das Kabinenpersonal.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2024 14:00 Uhr