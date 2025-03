Schlichter legen Empfehlung für Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst vor

Es kommt Bewegung in den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen: Die Schlichtungskommission hat eine Einigungsempfehlung vorgelegt. Demnach soll das Einkommen der mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten in zwei Stufen steigen: ab April um drei Prozent, mindestens aber um 110 Euro; gut ein Jahr später um 2,8 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 27 Monate betragen. Diese Empfehlung ist nun die Grundlage für weitere Tarifverhandlungen, die in einer Woche wieder aufgenommen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2025 13:45 Uhr