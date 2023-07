Schlichter im Bahn-Tarifstreit legen am Abend Empfehlung vor

Meldungsarchiv - 26.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Potsdam: Früher als erwartet legen die Schlichter im Tarifkonflikt bei der Bahn ihre Empfehlung vor. Am Abend werden Ex-Innenminister Thomas de Maizière und die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr erläutern, was sie vorschlagen. Das Ergebnis muss dann von beiden Seiten noch in den entsprechenden Gremien beraten werden. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will zudem die Mitglieder in einer Urabstimmung befragen, ob sie den Vorschlag annehmen soll. Pfarr und de Maizière hatten zehn Tage lang versucht, in dem festgefahrenen Streit zu vermitteln. Eigentlich hatten die Schlichter noch bis Montag Zeit, eine Lösung zu finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 17:00 Uhr