Schlichter haben ihre Empfehlung im Bahn-Tarifstreit vorgelegt

Meldungsarchiv - 26.07.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Potsdam: Früher als erwartet haben die Schlichter im Tarifkonflikt bei der Bahn gerade ihre Empfehlung vorgelegt. Ex-Innenminister Thomas de Maizière und die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr haben einen Spruch ausgearbeitet, der nach ersten Informationen von den Gewerkschaften und von der Bahn als empfehlenswert eingestuft wird. Demnach soll es für die rund 160.000 EVG-Beschäftigten im Oktober einen Inflationsausgleich in Form einer steuerfreien Einmalzahlung von 2.850 Euro geben. Ab Dezember könnten die Bahn-Mitarbeiter dann mindestens 200 Euro mehr im Monat erhalten, ab August nächsten Jahres ist noch einmal ein Plus von mindestens 210 Euro vorgesehen. Die Laufzeit des Tarifvertrags von 25 Monaten liegt deutlich über dem, was die Gewerkschaft zuletzt gefordert hatte. Das Ergebnis muss nun von beiden Seiten noch in den Gremien beraten werden. Die EVG will zudem die Mitglieder in einer Urabstimmung befragen, ob sie den Vorschlag annehmen soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2023 18:15 Uhr