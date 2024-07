Schleuser rast auf Flucht in Menschengruppe in Vilshofen

Vilshofen: In der Stadt bei Passau hat ein mutmaßlicher Schleuser auf der Flucht vor der Polizei sechs Passanten mit seinem Wagen erfasst und verletzt, vier von ihnen schwer. Die Polizei wollte sein Fahrzeug, in dem acht Personen saßen, kontrollieren. Der Fahrer gab Gas, einige Kilometer weiter raste er dann in eine Gruppe von Besuchern des Festes "Donau in Flammen" in Vilshofen. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer weiter und konnte erst in einer Sackgasse festgenommen werden. Der Verdächtige wird noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 12:00 Uhr