Schleuse Himmelstadt ist ab morgen wieder für Schiffe passierbar

Himmelstadt: Nach dem Schiffsunfall in Himmelstadt im Landkreis Main-Spessart wird die Schleuse morgen Mittag wieder freigegeben. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt auf BR-Anfrage mit. Gestern war ein Bagger an einem Fußgängersteg über der Schleusenkammer hängengeblieben. Der Steg wurde dabei verschoben und musste mit Hilfe eines Krans gesichert werden. In der Folge fiel zeitweise das Wasserkraftwerk aus, rund 1.000 Haushalte in der Umgebung waren kurzzeitig ohne Strom. Den Schaden am Steg schätzen die Experten auf rund 150.000 Euro.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.01.2025 19:00 Uhr