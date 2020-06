Schleswig-Holstein will Reservierungsapp für Strände

Nachrichtenarchiv - 07.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Eine Reservierungs-App auf dem Smartphone soll in Schleswig-Holstein überfüllte Strände während der Corona-Pandemie verhindern. Ministerpräsident Günther erklärte im "Tagesspiegel am Sonntag", Besucher könnten sich für einen bestimmten Strandabschnitt anmelden. Wenn zum gewünschten Zeitraum noch Platz ist, erhält man laut Günther eine Zugangsberechtigung. Außerdem kündigte der CDU-Politiker für die Urlaubszeit strenge Kontrollen an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2020 02:00 Uhr