Schleswig-Holstein nimmt Abschied von Simonis

28.07.2023 10:45 Uhr

Kiel: Familie und Weggefährten nehmen heute Abschied von der früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Heide Simonis. Die SPD-Politikerin war am 12. Juli im Alter von 80 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Zu der Trauerfeier in der Kieler Petruskirche werden rund 300 geladene Gäste und zahlreiche Besucher erwartet. Verteidigungsminister Pistorius nimmt als Vertreter der Bundesregierung teil, für die SPD-Parteispitze die Bundesvorsitzende Esken. Simonis war die erste Ministerpräsidentin in Deutschland.

