Schleswig-Holstein muss mit schwerer Sturmflut rechnen

Kiel: Schleswig-Holstein muss sich auf eine schwere Sturmflut einstellen. Wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte, wird der höchste Wasserstand in der Flensburger Förde erwartet, mit bis zu zwei Metern über dem Normalwert. In der Kieler Bucht dürfte das Wasser bis zu einen Meter 80 steigen. Auch Dänemark und Schweden müssen an ihren Ostseeküsten mit Sturmfluten rechnen.

