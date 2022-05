Schleswig-Holstein meldet relativ niedrige Wahlbeteiligung

Nachrichtenarchiv - 08.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: In Schleswig-Holstein läuft die Wahl eines neuen Landtags. Gut 2,3 Millionen Stimmberechtigte sind an die Urnen gerufen. Den Umfragen zufolge kann die CDU von Ministerpräsident Günther mit einem klaren Sieg rechnen. Derzeit regiert in Schleswig-Holstein eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Bislang sind bis zum frühen Nachmittag weniger Wählerinnen und Wähler an die Urnen gegangen als vor fünf Jahren. Der Landeswahlleiter teilte mit, bis 14.00 Uhr hätten 36,8 Prozent ihre Stimme abgegeben. 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt gut sechs Prozentpunkte mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2022 15:00 Uhr