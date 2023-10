Schleswig-Holstein erlebt schwere Sturmflut

Kiel: Schleswig-Holstein erlebt zur Stunde eine schwere Sturmflut. Auf der Ostseeinsel Fehmarn kam ein Mensch ums Leben, als der Sturm einen Baum auf ein Auto stürzen ließ. An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste sind viele Straßen überschwemmt. Mit rückläufigen Wasserständen rechnen Experten erst ab Mitternacht. Besonders betroffen ist Flensburg: Dort wird die schwerste Sturmflut seit über 100 Jahren verzeichnet - mit einem Wasserstand von knapp zwei Metern über dem Normalwert. In Teilen des Flensburger Hafens wurde der Strom abgestellt. Wegen des Hochwassers komme es sonst zu Kurzschlüssen, hieß es. Die Einsatzkräfte dort klagen, dass sie durch Schaulustige in Booten behindert werden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther rief die Bürger auf, sich besonnen zu verhalten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind Straßen und Strände überschwemmt, besonders betroffen ist die Stadt Wismar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 20:45 Uhr