Schlechteste deutsche Olympia-Medaillenbilanz seit Wiedervereinigung

Tarifkonflikt bei der Bahn spitzt sich zu

Berlin: Angesichts drohender Streiks bei der Deutschen Bahn verschärft sich der Ton zwischen den Tarifparteien. Die Lokführergewerkschaft GDL will am Dienstag das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekanntgeben. Gewerkschaftschef Weselsky rechnet mit einer großen Zustimmung zum Arbeitskampf für Lohnerhöhungen, wie er in der Welt am Sonntag betonte. Bahn-Personalvorstand Seiler drohte mit juristischen Schritten. Sollte es der GDL um rechtswidrige Forderungen gehen, würde man gegen einen Streik vorgehen, sagte er. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" arbeitet die Bahn an einem Notfahrplan. Im Falle eines Streiks müssten 860 Fernverkehrszüge und bis zu 21.000 Regionalzüge und S-Bahnen umdisponiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2021 07:00 Uhr