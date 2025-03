Schlechte Zugverbindungen in Oberfranken beschäftigen Landtag

München: Der Bayerische Landtag beschäftigt sich heute mit besonders schlechten Bahnverbindungen in Oberfranken. Laut zweier privater Petitionen sind die Anschlüsse am Bahnhof von Hof so ungünstig geregelt, dass Pendler für insgesamt 50 Kilometer häufig knapp zwei Stunden brauchen. Auch Schüler seien davon betroffen. Hintergrund ist demnach, dass sich die Nahverkehrszüge seit Dezember 2023 nicht mehr an den Anschlüssen in Hof, sondern an den Anschlüssen im tschechischen Eger orientieren. Unterstützt werden die Petitionen auch von den betroffenen Landkreisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 05:00 Uhr