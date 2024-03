Schlappe für ÖVP bei Kommunalwahl in Salzburg

Salzburg: Bei der Kommunalwahl in dem österreichischen Bundesland hat die konservative ÖVP eine herbe Schlappe erlitten. In Salzburg selbst liegen die Kandidaten der sozialdemokratischen SPÖ und der kommunistischen KPÖ laut amtlichen Angaben mit jeweils knapp 30 Prozent deutlich vor dem konservativen Bewerber und werden in zwei Wochen in die Stichwahl gehen. Bisher stellte die ÖVP den Bürgermeister. In den restlichen fast 120 Gemeinden des Bundeslands Salzburg hielt sich die Österreichische Volkspartei weitgehend stabil, ähnlich wie die SPÖ. Ein Plus verzeichnete die rechte FPÖ. Ähnlich wie Deutschland bestreitet auch Österreich heuer ein Superwahljahr. In diesem Jahr werden noch der Nationalrat und außerdem die Landtage der Bundesländer Vorarlberg und Steiermark gewählt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 19:30 Uhr