Schlagersänger Tony Marshall ist tot

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz will die Ukraine dauerhaft unterstützen

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist am Mittag die 59. Sicherheitskonferenz eröffnet worden. Zum Auftakt wurde der ukrainische Präsident Selenskyj per Video zugeschaltet, der sich bei allen Unterstützern seines Landes bedankte. Selenskyj verglich die Ukraine mit David, der den übermächtigen Goliath besiegen müsse. Dazu gebe es keine Alternative. Der Präsident sagte, bei Waffenlieferungen dürfe es keine Tabus mehr geben. Nach seiner Auffassung ist die Ukraine nicht das letzte Land, das von Russland angegriffen wird. Alle ehemaligen Länder der Sowjetunion seien bedroht. Bundeskanzler Scholz betonte, man werde die Ukraine so umfangreich und so lange wie nötig unterstützen. Er verteidigte die Waffenlieferungen an das Land und äußerte die Überzeugung, dass diese den Krieg früher beendeten. Scholz rief Deutschlands Partner dazu auf, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Dafür werde er auch in München "intensiv werben".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 15:00 Uhr