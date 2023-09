Schlagersänger Roger Whittaker ist gestorben

London: Der britische Schlagersänger Roger Whittaker ist tot. Er starb bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie seine Familie und seine Plattenfirma jetzt mitteilten. Whittaker hatte vor Kurzem einen Schlaganfall erlitten. Nach seiner Einäscherung wurde der Sänger am vergangenen Samstag im engsten Kreis beigesetzt. Bekannt wurde Whittaker in den 1970er Jahren durch Hits wie "Albany" und "River Lady". In seiner Karriere verkaufte er mehr als 55 Millionen Tonträger.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2023 19:15 Uhr