Schlagersänger Roger Whittaker im Alter von 87 Jahren gestorben

Paris: Schlagersänger Roger Whittaker ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie Sony Music heute bekannt gab, starb Whittaker vergangenen Mittwoch in Südfrankreich. Dort hatte er zuletzt gelebt. Whittaker wurde 1936 in Kenia geboren, wo er auch aufwuchs. In den 1960er Jahren startete er seine Musikkarriere in Großbritannien. In Deutschland hatte Whittaker ein Millionenpublikum. Seine größten Erfolge waren "Albany" und "Leben mit Dir". Er veröffentlichte allein in Deutschland 26 Alben. Dabei konnte Whittaker nur auf Deutsch singen - die Sprache lernte er nie richtig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2023 23:45 Uhr