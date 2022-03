Schlagabtausch im Sicherheitsrat um angebliche Bio-Waffen der Ukraine

Ukrainischer Präsident warnt vor Versorgungs-Katastrophe

Kiew: Die russische Armee weitet ihre Angriffe auf weitere ukrainische Städte aus. Luzk und Iwano-Frankiwsk im Nordwesten des Landes waren Ziele der russischen Luftwaffe. Auch die zentralukrainische Industriestadt Dnipro wurde erstmals angegriffen. Nach ukrainischen Angaben steht Charkiw unter Dauerbeschuss. Besonders dramatisch ist die Lage im seit mehr als zehn Tagen von der russischen Armee eingekesselten Mariupol. Staatschef Selenskyj sprach von einer Versorgungs-Katastrophe: In Kiew und anderen Städten gebe es keinen Strom, kein Gas, kein Wasser mehr. In einer Videobotschaft appellierte er eindringlich an die EU, mehr für sein Land zu tun. Russland wolle die Ukraine "zerstören" und ziehe dazu auch "syrische Mörder" heran, warnte er. Russlands Präsident Putin hatte zuvor den Einsatz von 16.000 "freiwilligen", hauptsächlich aus dem Nahen Osten stammenden Kämpfern in der Ukraine genehmigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 23:00 Uhr