Schlagabtausch im Bundestag zwischen Ampel und Opposition

Baerbock erklärt zwei russische Diplomaten zu "unerwünschten Personen"

Berlin: Das Urteil zum sogenannten Tiergarten-Mord belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland weiter. Außenministerin Baerbock hat Konsequenzen angekündigt und in einem ersten Schritt den russischen Botschafter zum Gespräch einbestellt. Außderdem erklärte Baerbock zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin zu unerwünschten Personen. Die Grünen-Politikerin sagte, dieser Mord in staatlichem Auftrag stelle eine schwerwiegende Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik Deutschlands dar. Das Außenministerium in Moskau sprach in einer ersten Reaktion von einem "unfreundlichen Akt" und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. Ein Berliner Gericht hatte heute einen Russen wegen Mordes an einem Georgier im August 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die russische Regierung hinter der Tat steckt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 20:00 Uhr