Schlag gegen Rechtsextreme: Festnahmen in Österreich und Bayern

Zahl der Hotspots in Bayern steigt - Distanzunterricht in Landshut

München: Die Zahl der bayerischen Landkreise und Städte in denen eine nächtliche Ausgangssperre gilt steigt stetig. Mittlerweile gilt in 39 Regionen nachts zwischen 21 und 5 Uhr ein prinzpielles Verbot, die Wohnung zu verlassen. Bayerns Innenminister Herrmann will mit den Ausgangssperren für Corona-Hotspots die Kontakte weiter eindämmen. An die betroffenen Bewohner appellierte Herrman: "Beiben Sie daheim". Das Befolgen der Ausgangssperre will der Innenminister konsequent durch die Polizei kontrollieren lassen. Angesichts einer Inzidenzzahl von über 300 stellen in der Stadt Landshut alle Schulen ab der 6. Jahrgangsstufe von Montag an auf Distanzunterricht um – ausgenommen davon sind Abschlussklassen und Klassen von Förderschulen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 18:45 Uhr