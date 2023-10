Schirdewan kündigt Konsequenzen für Wagenknecht-Anhängern an

Berlin: Der Linken-Vorsitzende Schirdewan hat Mitgliedern seiner Partei mit Rauswurf gedroht, sollten sie sich dem geplanten "Bündnis Sahra Wagenknecht" anschließen. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sagte er, es sei klar, dass diejenigen, die sich an der Bildung einer Konkurrenzpartei beteiligen, bei den Linken nichts mehr zu suchen hätten. Auf ein mögliches Ende der Links-Fraktion im Bundestag sei man vorbereitet, so Schirdewan. Sollte die Bundestagsfraktion der Linken zwei oder mehr ihrer 38 Abgeordneten verlieren, hat sie laut Geschäftsordnung des Parlaments auch keinen Fraktionsstatus mehr. Das bedeutet nicht nur weniger Einflussmöglichkeiten, sondern auch weniger Geld für die Partei. Die Linken-Politikerin Wagenknecht will morgen die Gründung ihres Vereins BSW offiziell bekanntgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 21:00 Uhr