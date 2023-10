Schirdewan kündigt Konsequenzen für Wagenknecht-Anhänger an

Berlin: Der Linken-Vorsitzende Schirdewan hat Konsequenzen für Mitglieder seiner Partei angekündigt, die sich dem geplanten "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) anschließen. Laut vorab veröffentlichten Zitaten in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" erklärte Schirdewan, es sei doch klar, dass die, die sich an der Bildung einer Konkurrenzpartei beteiligten, in der Partei nichts mehr zu suchen hätten und rausfliegen. Die Linken-Politikerin Wagenknecht will ihr neues politisches Projekt morgen vorstellen. Schirdewan wies darauf hin, dass schon ein Parteiausschlussverfahren gegen Wagenknecht laufe. Aber natürlich biete das Parteiengesetz in dem Moment, wo Menschen ankündigen, ein konkurrierendes Parteiprojekt aufzubauen, auch andere Möglichkeiten. Dies sei etwa der Entzug der Mitgliedsrechte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 15:00 Uhr