Schiffsverkehr im Suezkanal wieder angelaufen

Unionsfraktionsvorsitzender Brinkhaus mahnt zu Zusammenhalt zwischen Bund und Ländern

Berlin: Der Unionsfraktionvorsitzende Brinkhaus hat nach der Kritik von Kanzlerin Merkel an einigen Bundesländern zum Zusammenhalt zwischen Bund und Ländern aufgerufen. In den ARD-Tagesthemen sagte er, wir müssen jetzt gerade in der Krise zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten. Unterdessen befinden sich Hamburgs Bürgermeister Tschentscher und Thüringens Ministerpräsident Ramelow nach einem Hinweis der Corona-Warn-App in Quarantäne. Vermutlich steht der Hinweis in Zusammenhang mit einer Bundesratssitzung am vergangenen Freitag. Das Robert-Koch-Institut meldet heute fast 9.550 Corona-Neuinfektionen. Das sind 2.000 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf gut 135.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2021 07:00 Uhr