Schiffsunglück vor Lampedusa jährt sich zum zehnten Mal

Straßburg: Das EU-Parlament hat an das große Schiffsunglück vor der italienischen Insel Lampedusa vor zehn Jahren erinnert. Mehr als 360 Frauen, Männer und Kinder waren damals gestorben. Der deutsche EU-Abgeordnete Marquardt verwies darauf, dass seither 28.000 Migranten im Mittelmeer ertrunken sind. Der Grünen-Politiker kritisierte in diesem Zusammenhang eine Abschottungspolitik der Europäischen Union. EU-Parlamentspräsidentin Metsola sagte, es sei traurige Wahrheit, dass dieses Schiffsunglück kein Einzelfall war. Metsola rief dazu auf, den Migrationspakt zügig auf den Weg zu bringen. Die EU will eine groß angelegte Asylreform noch vor der kommenden Europawahl im Juni 2024 verabschieden.

