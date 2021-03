Schiffsstau am Suezkanal wird immer länger

Nachrichtenarchiv - 26.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: Am Suezkanal ist kein Ende der Blockade in Sicht. Nach drei Tagen gelang es Schleppern auch heute nicht, den havarierten Riesenfrachter "Ever Given" freizubekommen. Der Rückstau wird deswegen immer länger. Mehr als 200 Schiffe warten mittlerweile schon auf die Durchfahrt. Experten zufolge könnte es im schlimmsten Fall Wochen dauern, bis der Suezkanal wieder frei ist. Ägypten, das mit dem Kanal Milliarden Dollar verdient, hat mittlerweile von den USA Hilfe angeboten bekommen. International herrscht große Sorge um den Welthandel. Denn ein Zehntel dessen wird durch den Suezkanal transportiert, der Europa mit Asien verbindet. Der Ölpreis erlebt deswegen dieser Tage ein Auf und Ab. Dass sich hierzulande aber bald das Tanken verteuert, zeichnet sich noch nicht ab. Der Mineralölwirtschaftsverband verwies darauf, dass gerade einmal sechs Prozent der Rohöl-Lieferungen aus dem Nahen Osten kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 23:00 Uhr