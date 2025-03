Schiffskollision: Suche nach Vermisstem eingestellt

London: Nach der Kollision eines Containerschiffs mit einem Öltanker in der Nordsee hat die britische Küstenwache die Suche nach einem Vermissten eingestellt. Die anderen 36 Crew-Mitglieder seien an Land gebracht worden, teilte die Küstenwache mit. Der Öltanker geriet durch die Kollision in Flammen. Er hatte Kerosin für die US-Armee geladen und ankerte vor der englischen Küste in der Nähe der Hafenstadt Hull. Das Havariekommando hat zur Unterstützung bei der Rettungsaktion ein deutsches Mehrzweckschiff aus Wilhelmshaven entsendet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 02:00 Uhr