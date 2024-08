Schifffahrt auf Main in Würzburg wegen Öl-Austritts gesperrt

Würzburg: Wegen eines Öl-Austritts ist der Main in der unterfränkischen Stadt aktuell für die Schifffahrt gesperrt. Zur Stunde läuft dazu ein größerer Einsatz im Industriegebiet im Neuen Hafen, wie die Stadt bekanntgab. Demnach sei am Abend aus einem Lager eine noch unbekannte Menge Öl entwichen. Es lief sowohl in den Main als auch auf den Grünstreifen entlang des Flusses. Die Einsatzkräfte richteten eine Ölsperre ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 03:00 Uhr