Schiff bringt Nahrungsmittel in den Gaza-Streifen

Gaza-Stadt: Zum ersten Mal haben Hilfsgüter den Gaza-Streifen auf dem Seeweg erreicht. Ein Schiff brachte 200 Tonnen Nahrungsmittel, die im Norden des Gebiets verteilt werden sollen. Dafür wurde ein neuen Landungssteg gebaut. Sowohl die USA als auch die EU bereiten weitere Schiffstransporte von Hilfsgütern vor. Bundeskanzler Scholz besucht heute die Krisenregion, zunächst will er in Jordanien Gespräche führen, danach will er nach Israel weiterreisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 04:00 Uhr