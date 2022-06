Schienennetz soll mit Generalsanierung besser werden

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Schienennetz der Deutschen Bahn soll angesichts großer Probleme mit Verspätungen und Baustellen mit einer Generalsanierung zum "Hochleistungsnetz" umgebaut werden. Das hat Bundesverkehrsminister Wissing angekündigt. Ziel sei es, "wieder die Uhr nach der Bahn stellen zu können", so der FDP-Politiker. Auf besonders überlasteten Strecken sollen Bau- und Erneuerungsmaßnahmen gebündelt und damit beschleunigt werden. Zudem sollen Strecken nicht nur repariert, sondern auch für mehr Leistungsfähigkeit ertüchtigt werden. In Bayern sind laut Bahn die Strecke Würzburg-Nürnberg sowie der Knotenpunkt München betroffen. Außerdem sollen Bahnstrecken in Oberfranken, Oberbayern und Niederbayern zweigleisig ausgebaut werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 17:00 Uhr