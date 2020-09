Schiedsrichterin Steinhaus beendet Karriere nach Supercup

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bibiana Steinhaus beendet ihre Schiedsrichter-Karriere. Als erste Frau pfeift die 41-jährige heute Abend das Endspiel um den Supercup. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ab 20 Uhr 30 wird ihre letzte sein, wie Steinhaus bestätigte. DFB-Präsident Keller erklärte, der deutsche Fußball verliere eine herausragende Schiedsrichterin, aber auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit und Pionierin in einer Männerdomäne. Der FC Bayern will den fünften Titel einer Saison holen. Beim Supercup tritt der Meister gegen den DFB-Pokal-Sieger an. Hat der Meister, wie es beim FC Bayern der Fall ist, das Double gewonnen, ist der Vizemeister der Gegner. Neben Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions-League haben die Bayern auch den europäischen Supercup gewonnen. Gegner war der Europa-League-Sieger Sevilla.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 20:00 Uhr