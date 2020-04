Scheuer will Sanitäranlagen für Lkw-Fahrer aufstellen lassen

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesverkehrsminister Scheuer will sich für bessere Bedingungen für Lkw-Fahrer einsetzen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF kündigte er an, unter anderem Sanitär-Container an Logistikzentren aufstellen zu wollen. Wörtlich sagte Scheuer, er versuche, "alles, was für die Brummifahrer gut ist" umzusetzen. Der CSU-Politiker kritisierte die fehlende europäische Herangehensweise beim Thema Grenzverkehr. Gestern hatte es an der deutsch-tschechischen Grenze lange Rückstaus gegeben. Grund sind verschärfte Kontrollen der Polizei in Tschechien. Scheuer sagte, diese Probleme ließen sich derzeit nur bilateral am Telefon lösen, weil es keine Einigung über den Grenzverkehr auf EU-Ebene gebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 09:00 Uhr