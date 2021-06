Scheuer will Klimaziele mit "sauberem Kerosin" erreichen

Berlin: In der Diskussion über die Rolle der Luftfahrt für die Einhaltung der Klimaziele setzt Bundesverkehrsminister Scheuer auf die Entwicklung von umweltfreundlichem Flugbenzin. Diese Innovation müsse aus Deutschland kommen, forderte Scheuer in einem Fernsehinterview. Wörtlich sprach er von sauberem Kerosin "made in Germany". CO-2-neutrales Kerosin aus nachwachsenden Rohstoffen ist bisher nur in Modellversuchen erprobt worden. Die Einführung einer Kerosinsteuer lehnte der CSU-Politiker ab. Die Forderung kam unter anderen von den Grünen, um Kurzstreckenflüge unattraktiv zu machen und die Umwelt zu schonen. Um Wege aus der Krise für die Branche geht es bei der nationalen Luftfahrtkonferenz, die am Vormittag in Berlin beginnt. Dazu werden neben Scheuer Kanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Altmaier sowie Vertreter der Luftfahrtbranche erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2021 10:00 Uhr