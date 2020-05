Scheuer will härtere Strafen für Verkehrssünder teilweise zurücknehmen

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Knapp drei Wochen nach Inkrafttreten der neuen Straßenverkehrsordnung will Bundesminister Scheuer die härteren Strafen für Verkehrssünder teilweise zurücknehmen. Wie sein Ministerium via Twitter mitteilte, sind die Verschärfungen und Fahrverbote vereinzelt unverhältnismäßig. Viele Bürger, die auf ihr Auto angewiesen seien, hätten Angst, ihren Führerschein und so ihren Job zu verlieren. Konkret geht es demnach um die Regel, dass nun ein Monat Fahrverbot droht, wenn innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren wird. Außerorts sind es 26 km/h. Derzeit ist allerdings nicht klar, was die neue Regel vorsieht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 09:00 Uhr