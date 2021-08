Scheuer will erneuten Streik bei der Bahn mit Schlichtungsverfahren abwenden

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einem Schlichtungsverfahren will Bundesverkehrsminister Scheuer einen erneuten Streik bei der Bahn abwenden. Allerdings müssten sowohl die Lokführergewerkschaft GDL als auch die Deutsche Bahn einen Schlichter bei den Verhandlungen akzeptieren, berichtet die "Bild am Sonntag". Die GDL will aber nur Gespräche führen, wenn die Bahn ein neues Angebot macht. Andernfalls drohen weitere Streiks, die frühestens Mitte kommender Woche stattfinden sollen. Die Bahn wiederum will nur am Verhandlungstisch ein neues Angebot vorlegen. Deutsche Bahn und GDL ringen in der Tarifrunde um eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent. Strittig ist jedoch, wann die Erhöhung greifen und wie lang der neue Tarifvertrag gelten soll. Auch Betriebsrenten und eine Corona-Prämie zählen zu den Streitthemen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 03:00 Uhr