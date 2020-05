Scheuer wil harte Strafen für Verkehrssünder mildern

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesverkehrsminister Scheuer will die strengeren Regeln für Autofahrer wieder entschärfen. Der CSU-Politiker sagte heute Früh, er werde auf die Länder zugehen, um eine Zustimmung zu erreichen. Konkret geht es darum, dass nun schon ein Monat Fahrverbot droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26 Kilometer. Das sei unverhältnismäßig, sagte Scheuer. Viele Bürger hätten ihm deshalb geschrieben, weil sie um ihren Führerschein fürchteten. Scheuer will den Ländern deshalb vorschlagen, dass künftig kein Monat Fahrverbot mehr droht - sondern eine leichte Erhöhung des Bußgelds. Die neuen Regeln der Straßenverkehsrordnung sind seit Ende April in Kraft.

