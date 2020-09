Scheuer und Aiwanger treten als Redner beim virtuellen Gillamoos auf

Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Abensberg: Die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler melden sich heute mit Live-Streams im Internet vom virtuellen Gillamoos-Volksfest in Niederbayern. Für die Freien Wähler machte Parteichef Aiwanger gleich in seinen Begrüßungsworten deutlich, dass die Freien Wähler den Kontakt mit den Bürgern auch auf digitalem Weg aufrecht erhalten wollen. Die Oppositionsparteien dagegen hätten schon im Vorfeld - so wörtlich - "den Schwanz eingezogen". Für die CSU sagte Verkehrsminister Scheuer, Deutschland solle sich auf seine eigenen Stärken besinnen. Das sei ihm deutlich geworden, als vergangene Woche Tesla-Chef Musk nach Berlin gekommen sei. Dieser sei nach Deutschland gereist, weil das Land Innovationsweltmeister sei. - Die anderen Parteien verzichten auf die traditionellen Polit-Veranstaltungen beim Gillamoos. Das Volksfest war schon im April angesichts der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 11:00 Uhr