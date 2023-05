Scheuer sagt im Untersuchungsausschuss zu Stammstrecke aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Nach den griechischen Wahlen: Neuer Urnengang so bald wie möglich

Athen: In Griechenland werden voraussichtlich Ende Juni Neuwahlen stattfinden. Die konservative Partei Nea Dimokratia unter Ministerpräsident Mitsotakis hat zwar die Wahl gestern gewonnen, aber mit rund 40 Prozent die absolute Mehrheit im Parlament knapp verfehlt. Eine Koalition will der Regierungschef allerdings nicht bilden, sondern erneut vier Jahre alleine regieren. Mitsokakis will die Chefs der anderen stärksten Parteien überzeugen, ihre Sondierungsaufträge zurückzugeben, so wie er es auch tun will, damit Neuwahlen so schnell wie möglich stattfinden können.

