Scheuer plädiert für Abwrackprämie für alte LKW

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor Spitzengesprächen zur Zukunft der Nutzfahrzeugindustrie hat Bundesverkehrsminister Scheuer erneut eine Abwrackprämie für alte LKWs gefordert. Man brauche eine Brücke, um von alten Stinkern in neueste Technologien zu wechseln, sagte der CSU-Politiker im Interview mit dem BR. Große LKWs mit alternativen Antrieben seien derzeit noch nicht alltagstauglich und E-Trucks noch nicht in großer Stückzahl verfügbar, so Scheuer. Angesichts von Kritik aus dem Bundesumweltministerium verwies er auf die Corona-Lage. Die Versorgung müsse gesichert sein. Umweltministerin Schulze hatte Scheuer aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass der CO2-Ausstoß bei der LKW-Maut berücksichtigt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 08:00 Uhr