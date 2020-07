Scheuer ist gegen weitere Verbote für Motorradfahrer

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesverkehrsminister Scheuer hat sein Nein zu weiteren Verboten für Motorradfahrer bekräftigt. Der CSU-Politiker sagte, es gebe ausreichende, geltende Regeln. Scheuer kündigte an, die Beschlüsse des Bundesrates nicht umzusetzen. Die Länderkammer will unter anderem Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen - aus Gründen des Lärmschutzes. Dagegen haben gestern bundesweit zehntausende Biker demonstriert. Allein in München waren es 10.000.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.07.2020 01:00 Uhr