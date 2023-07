Scheuer gibt Bezirksvorsitz in Niederbayern ab

Meldungsarchiv - 08.07.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dingolfing: Der ehemalige Bundesverkehrsminister Scheuer hat den CSU-Bezirksvorsitz in Niederbayern abgegeben. Auf dem Bezirksparteitag in Dingolfing wurde der bayerische Bauminister Bernreiter mit rund 98 Prozent der Stimmen zu Scheuers Nachfolger gewählt. CSU-Chef Söder schrieb auf Twitter, damit beginne eine neue Ära. Der ehemalige Verkehrsminister hatte bereits zum Jahresanfang angekündigt, nach sieben Jahren nicht noch einmal als Bezirksvorsitzender kandidieren zu wollen. Scheuer wird für das Debakel mit der geplatzten PKW-Maut in Deutschland verantwortlich gemacht. Auch in der Oberpfalz wurde der CSU-Bezirksvorstand gewählt - dort behauptete sich erneut Bayerns Finanzminister Füracker, der das Amt seit 2015 inne hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2023 21:00 Uhr