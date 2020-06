Scheuer fordert Autokaufprämie auch für Verbrennungsmotoren

Gewalt bei Anti-Rassismus-Protesten in den USA spitzt sich zu

Washington: In den USA brodelt es nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd weiter. Die sechste Nacht in Folge gab es in vielen Städten des Landes Proteste gegen Polizeigewalt und Rassenhass, die wieder in Gewalt und Plünderungen umschlugen - etwa in Los Angeles, San Francisco und New York. In Washington zündeten Demonstranten trotz Ausgangssperre Barrikaden in der Nähe des Weißen Hauses an. US-Präsident Trump rief via Twitter zu Recht und Ordnung auf und forderte von der Polizei, härter gegen die Demonstranten vorzugehen. Zugleich machte Trump Linksradikale für die Unruhen verantwortlich. Der Sohn des getöteten Floyd rief in einem TV-Interview dazu auf, Gewalt bei den Protesten zu vermeiden. Er appellierte an die Demonstranten, friedlich zu bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 16:00 Uhr