Scheinreferenden in der Ukraine gehen zu Ende

Kiew: In den vier von Moskau besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine ist der letzte Tag der Scheinreferenden angelaufen. Für die Abstimmung über den Beitritt zu Russland wurden in Donezk und Luhansk sowie in Cherson und Saporischschja erstmals auch Wahllokale geöffnet. In den vergangenen Tagen wurden die Unterschriften vor allem an Haustüren und im Beisein von bewaffneten Soldaten gesammelt. Die Referenden finden ohne Zustimmung der Ukraine statt und werden international als völkerrechtswidrig kritisiert. Moskau rechnet mit großer Zustimmung. Ein vorläufiges Ergebnis soll es spätestens morgen geben, anschließend soll das russische Parlament den Gesetzentwurf über die Annexion der Gebiete beschließen. Es wird erwartet, dass Putin die Regionen am Freitag zu russischem Staatsgebiet erklärt. Dafür spricht laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass die Senatoren aufgefordert wurden, drei Corona-Tests zu machen - eine Maßnahme, die für alle gilt, die mit Putin zusammenkommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2022 12:45 Uhr