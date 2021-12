Scheidender SPD-Chef Walter-Borjans zieht zufriedene Bilanz

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der scheidende SPD-Chef Walter-Borjans hat zu Beginn des Parteitags die Delegierten aufgefordert, im Gespräch mit den Menschen zu bleiben. Nach seinen Worten haben die Wähler der SPD vertraut, weil sie Gegenwart und Zukunft zusammenbindet, also auch aktuelle Sorgen der Menschen und soziale Probleme im Blick hat. Er zeigte sich zufrieden mit seiner Zeit an der Parteispitze: Die SPD sei wieder da und stelle zum vierten Mal den Kanzler. Walter-Borjans tritt nicht noch einmal an, sein Nachfolger an der Seite von Co-Parteichefin Esken soll der bisherige Generalsekretär Klingbeil werden. SPD-Vize Kühnert soll Klingbeil auf dem Posten des Generalsekretärs folgen. Kühnert versprach, die SPD werde auch Ziele weiterverfolgen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Konkret nannte er in der "taz" die Einführung einer Bürgerversicherung und eine finanzielle Umverteilung durch höhere Steuern für Vermögende.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.12.2021 11:15 Uhr