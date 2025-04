Schavan wünscht sich politischen Papst

Berlin: Die frühere deutsche Vatikan-Botschafterin Schavan hat sich vor der Wahl eines neuen Papstes für eine politische Rolle der Kirche ausgesprochen. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte die CDU-Politikerin, das Christentum sei von Beginn an auch politisch gewesen. Ohne einen Papst, der auch politisch kämpft, hätte die Religion nach ihren Worten nur Relevanz für die Frömmigkeit des Einzelnen, aber keine Relevanz für die Welt. Hintergrund ist die Äußerung von Bundestagspräsidentin Klöckner, ebenfalls CDU. Sie hatte die Kirchen aufgefordert, zu den grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod Stellung zu beziehen, nicht aber zur tagesaktuellen Politik. Schavan hingegen erstellte im Bayern2-Interview ein durchaus politisches Anforderungsprofil für den künftigen Papst: Er müsse ein Versöhner sein, der um die Gräben in der Welt und in der Kirche weiß und der zusammenführen kann, so die ehemalige Vatikan-Botschafterin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 09:00 Uhr