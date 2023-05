Schauspiellegende Helmut Berger ist tot

Meldungsarchiv - 18.05.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Salzburg: Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist mit 78 Jahren gestorben. Das teilte seine Agentur mit. Seine Filmkarriere war eng verbunden mit dem 38 Jahre älteren italienischen Regisseur Luchino Visconti, mit dem er auch zusammenlebte. Unter Viscontis Regie spielte Berger seine wichtigsten Rollen, etwa in dem Film "Die Verdammten" aus dem Jahr 1969. Bergers Darstellung des psychisch labilen bayerischen Königs Ludwig II. 1973, zusammen mit Romy Schneider als Sissi, gilt als einer der Höhepunkte seiner Karriere. In den folgenden Jahren zehrte Berger zunehmend von seiner Vergangenheit. Er trat häufig in Talkshows auf, war aber als Schauspieler nur noch selten beschäftigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2023 16:00 Uhr