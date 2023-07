Meldungsarchiv - 22.07.2023 06:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Josephine Chaplin, eine Tochter des legendären Komikers Charlie Chaplin, ist tot. Wie mehrere Medien berichten, starb die 74-jährige Schauspielerin bereits am 13. Juli in Paris. Josephine Chaplin war eines von Charlie Chaplins elf Kindern. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Rolle der May in "Pasolinis tolldreiste Geschichten."

