Schauspielerin Nadja Tiller mit 93 Jahren gestorben

Nachrichtenarchiv - 21.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Die Schauspielerin Nadja Tiller ist tot. Sie starb vergangene Nacht im Alter von 93 Jahren in Hamburg, wie ein Freund der Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Tiller gehörte zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmstars der 1950er und -60er Jahre. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle in "Das Mädchen Rosemarie". Sie spielte unter anderem an der Seite von O.W. Fischer, Yul Brynner und Jean-Paul Belmondo und hatte auch zahlreiche Theater-Engagements. Noch vor acht Jahren trat sie am Staatstheater Braunschweig im Musical "My fair Lady" auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2023 12:00 Uhr