Berlin: Die Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot. Wie ihre frühere Agentin mitteilte, schlief sie im Alter von 90 Jahren friedlich im Kreise ihrer Familie ein. Von Koczian stand seit Mitte der 1950er Jahre vor der Kamera, berühmt wurde sie aber vor allem durch ihr Lied "Das bisschen Haushalt" in den 1970er Jahren. Später wirkte von Koczian noch in zahlreichen Serien mit, etwa in "Das Traumschiff", "Die Landärztin" oder "Praxis Bülowbogen".

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2024 12:45 Uhr