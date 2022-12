Schauspielerin Hörbiger bekommt Ehrengrab auf Wiener Zentralfriedhof

Nachrichtenarchiv - 02.12.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die im Alter von 84 Jahren verstorbene Schauspielerin Christiane Hörbiger erhält ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Ihr Grab werde nahe der Ruhestätten des Karikaturisten Manfred Deix und des Malers Arik Brauer liegen, teilte die Wiener Friedhofsverwaltung mit. Am 17. Dezember soll Hörbiger beigesetzt werden. Die Schauspielerin, die in mehr als 130 TV- und Filmproduktionen mitgewirkt hat, war am Mittwoch in ihrer Heimatstadt Wien gestorben.

