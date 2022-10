Nachrichtenarchiv - 12.10.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Die britische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Weltbekannt wurde sie mit der langjährigen Fernsehserie "Mord ist ihr Hobby". Angela Lansbury stand mehr als 70 Jahre auf der Bühne und vor der Kamera. Für diverse Rollen am Broadway wie zum Beispiel für "Mame" und "Gypsy" bekam sie einen Tony Award. Auch für den Oscar war sie mehrfach nominiert und bekam schließlich einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk. Lansbury wurde in London geboren und zog während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie in die USA. Dort starb sie jetzt wenige Tage vor ihrem 97. Geburtstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2022 08:00 Uhr